На Донбассе погиб 24-летний военный из Равы-Русской

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В ходе боевых действий на Донбассе в среду, 16 июня, погиб 24-летний военный Роман Галуха из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Об этом сообщили мэрия Равы-Русской, откуда был родом погибший, и глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Сегодня во время боевых действий на Востоке погиб житель Равы-Русской Роман Галуха. Воину было 24 года, он служил в 24-й механизированной бригаде. У погибшего остались мама и сестры. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего", - написал Козицкий в фейсбуке.

Штаб Операции объединенных сил пока не сообщал о потерях в среду.

Напомним, что на прошлой неделе на Донбассе погиб солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимир Белов.