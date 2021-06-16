ЕС одобрил санкции против причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

Послы стран Европейского Союза приняли решение о введении санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Ожидается, что соответствующее решение будет опубликовано 21 июня, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. Публикация ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня", - написал журналист в твиттере .

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Европейский Союз намерен предложить санкции в отношении 71 человека и организаций в рамках нового раунда ограничительных мер против режима в Беларуси.

23 мая в Минске приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту. В аэропорт прибыла саперная служба, однако взрывных устройств не обнаружила. По сообщениям, самолет был почти у границы с Литвой, когда развернулся и направился в Минск. По распоряжению Александра Лукашенко для его сопровождения в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

После приземления белорусские полицейские задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, который был на борту, а также его девушку.