Министр культуры согласился с частью требований от экспертов и заявителей УКФ

Однако роспуск Наблюдательного совета Фонда не входит в их число.

Александр Ткаченко встретился с представителями от экспертов (Ольга Сагайдак) и заявителей (Иван Козленко) Украинского культурного Фонда, которые сообщили ему о консолидированных требованиях двух групп и передали письменное обращение.

В частности, в обращении речь шла об оценке действий Наблюдательного совета Фонда, как таких, которые ставят под угрозу принцип прозрачности распределения средств, нарушают процедуру конкурса и наносят репутационный ущерб учреждению.

Среди требований экспертов и заявителей были такие:

- предпринять действия по отмене полномочий действующего Наблюдательного совета УКФ (через изменения в закон, политическое решение, судебный иск МКИП и т.д.)

- Отменить дополнительный конкурс программы "Знаковые события к 30-летию Независимости Украины"

- Средства от актуальной экономии (в результате сокращения сроков реализации проектов, отказа грантополучателей и т.д. - около 60 млн. грн.) и после отмены дополнительного конкурса «30-летие Независимости Украины» (30 млн. грн.) направить на финансирование проектов, отклоненных из-за нарушений (около 20 проектов на сумму около 70 млн. грн.)

- Продлить срок реализации и отчетности по проекту из-за негативного влияния промедления, что привело к сокращению грантового сезона уже на 2 месяца

- Обнародование, обсуждение и утверждение Стратегии УКФ

- Привлечение экспертов УКФ, опытных грантополучателей, команды Фонда, авторитетных экспертов, в том числе международных, к работе над нормативными документами, касающимися Фонда

- Переход на трехлетнее планирование и бюджетирование

Ответ на обращение министр изложил в посте на Facebook. В частности, Ткаченко согласился предложить НС пересмотреть принятые им решения о дополнительном конкурсе к 30-й годовщине Независимости Украины, а также выразил готовность говорить с дирекцией УКФ о возможности перенаправления средств и продлении срока реализации и отчетности по проектам. Кроме этого, глава МКИП пообещал привлечь к обсуждению изменений в закон об УКФ юристов, предложенных от экспертов и заявителей Фонда.

Министр также отметил, что МКИП нарабатывает изменения в закон, которые позволили бы усовершенствовать процедуру формирования НС Фонда и прекращения полномочий ее членов. Напомним, на пресс-конференции Александр Ткаченко уже говорил о необходимости создания возможности отозвать членов НС по квоте общественных организаций (но не по квоте министерства и президента).

Наблюдательный совет УКФ состоит из 9 членов: двух выбирает президент, двух - МКИП, двое назначаются от учреждений культуры, двое - от общественных объединений. Также в НС входит глава Фонда (его назначают приказом министра культуры). На сегодня из состава НС вышли трое членов - глава Фонда Лариса Мудрак, Екатерина Чуева (по квоте министерства) и Артемий Сурин (по квоте президента).