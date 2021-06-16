Создание депутатской группы внутри фракции противоречит закону, - "Голос"

Создание депутатской группы внутри фракции противоречит закону. Так во фракции «Голос» прокомментировали намерение 10 депутатов фракции создать собственное объединение в ее составе.

«Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп внутри депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон», - говорится в официальном заявлении «Голоса».

Там также отметили, что все вопросы внутренней партийной жизни должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии.

«Для этого существуют органы управления, такие как съезд и Политический совет. Сегодня Политический совет партии «Голос» рассмотрит заявление части фракции «Голос» в Верховной Раде и даст ему оценку.

Партия «Голос» неоднократно призывала всех решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все в свое время признали, вступая в партию», - резюмировали в «Голосе».