Зеленский ждет транша МВФ осенью

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

Об этом он сказал журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press в интервью, полный текст которого был опубликован в среду на сайте президента Украины.

"Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с МВФ очень важно, поэтому Украина обязательно выполнит свои обязательства.

"Всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не только денег, но больше вопрос отношения, инвестиционного климата и тому подобное. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали", - сказал президент.

Напомним, что первый и пока единственный транш по кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко предупреждал, что без денег Международного валютного фонда Украина не сможет свести бюджет, и нужно будет урезать расходы.