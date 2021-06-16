Ким Хёнг Тэ передал в МИД копии верительных грамот.

Республика Корея назначила нового посла в Украине. Вместо Квон Ки Чанга, занимавшего должность только два года, назначен Ким Хёнг Тэ.

Во вторник, 15 июня, он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Енину, сообщается на сайте МИД .

Во время первой встречи они поговорили о поддержке Кореей суверенитета и территориальной целостности Украины, начале работы Крымской платформы, запланированном на август, и подготовке стратегии партнерства Украины и Кореи на 2021-2025 годы.

Также дипломаты коснулись вопроса двусторонней торговли и инвестиций.

Заместитель министра и посол также обсудили совместные мероприятия в контексте празднования в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений Украины и Республики Корея.