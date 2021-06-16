Зеленский: "Наша встреча с президентом РоSSии неизбежна"

Президент Украины считает, что саммит Байдена с Путиным ничем не ускорит его встречу с роSSийским президентом.

Зеленский: "Наша встреча с президентом РоSSии неизбежна"
Фото: Главком

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным неизбежна. Однако он считает, что встреча может не состояться, если глава РоSSии "не хочет ничего заканчивать".

Соответствующую точку зрения Зеленский высказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press от 14 июня, текст которого обнародовала пресс-служба Офиса президента.

"Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, адженду и сроки, что немаловажно. Может ли встреча с президентом США ускорить нашу встречу? Встреча происходит тогда, когда в ней заинтересованы обе стороны. Поэтому я считаю, что встреча президентов не может ускорить моей встречи с Путиным. Что касается моей встречи с президентом США, то я получил довольно конкретное приглашение. Дат еще нет, но в конце июля у нас будет встреча, официальный визит в США", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ранее Путин подтверждал свою готовность к встрече с ним, но пока это затягивается роSSийской стороной.

"Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру - это очень «важно» в двусторонних отношениях, когда идет война ... У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку - уважайте украинский", - добавил президент.

Напомним, что Путин и Байден сегодня встречаются в Женеве. Зеленский встречался с роSSийским президентом на саммите стран "нормандской четверки" в 2019 году.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время. Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

Впоследствии СМИ сообщали, что местом встречи Зеленского и Путина может стать Иерусалим.

В конце мая в Кремле заявили, что контакты по подготовке встречи президентов РФ и Украины продолжаются, но сроки такой встречи пока не определены.

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