Директор департамента коммуникаций НБУ заявила, что ее "заказали" и угрожают родственникам

По ее словам, кто-то хочет дискредитировать ее.

Директор департамента коммуникаций НБУ заявила, что ее "заказали" и угрожают родственникам
Галина Калачова
Фото: Facebook Галина Калачова

Директор департамента коммуникаций Национального банка Украины Галина Калачова заявила, что ее "заказали", а ее близким угрожают физическим насилием. На своей странице в Facebook она написала, что якобы кто-то хочет дискредитировать ее репутацию, запугать и оказать психологическое давление.

Кто именно за этим может стоять - она не сообщила.

"Также по тому, как все продвигается, не исключаю, что мне и моим близким может быть нанесен физический вред - уже начали бить по семье и медиабизнесу мужа. Недавно муж получил анонимные угрозы по телефону. Их содержание: лучший журналист - без рук и ног. Через несколько дней после этого мы получили еще одно предупреждение о том, что меня могут информационно атаковать и откровенно травить", - заявила она.

По словам Калачовой, на бизнес-партнера мужа, шеф-редактора "Юридической практики" Рустама Колесника напали и повредили ножом его авто. Следствие проверяет версию о нападении в связи с профессиональной деятельностью.

Галина Калачова возглавила коммуникационный департамент НБУ в сентябре прошлого года. До этого она около 11 лет работала в деловых СМИ, в частности, была заместителем главного редактора "Экономической правды".

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