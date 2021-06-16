Экс-руководителя винницкого "Укравтодора" будут судить за попытку дать главе ОГА 4,7 млн гривен взятки

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование и через антикоррупционную прокуратуру передало в суд обвинительный акт против бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП.

Его обвиняют в предложении взятки (ч.3 ст.369 УК) главе ОГА Сергею Борзову в размере 4,7 млн грн за решение вопроса об изменении бюджетных расходов.

По данным следствия, обвиняемый в обмен на деньги планировал договориться с руководителем ОГА о погашении за деньги местного бюджета долгов перед тремя частными компаниями, которые ранее поставили медицинское оборудование на 47 млн грн одному из коммунальных медицинских учреждений в Винницкой области.

Алексеева задержали 8 октября 2020 года после передачи первых 200 тысяч гривен.

Его дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Игорь Алексеев работал начальником винницкого "Укравтодора" области в течение 2014-2016 годов. Он был уволен, получив три выговора за невыполнение служебных обязанностей. В 2019 году Алексеев был восстановлен в должности по решению Верховного Суда.

С января 2021 года САД в Винницкой области имеет нового руководителя - Игоря Жебелева.