Экс-руководителя винницкого "Укравтодора" будут судить за попытку дать главе ОГА 4,7 млн гривен взятки

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Экс-руководителя винницкого "Укравтодора" будут судить за попытку дать главе ОГА 4,7 млн гривен взятки
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование и через антикоррупционную прокуратуру передало в суд обвинительный акт против бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП.

Его обвиняют в предложении взятки (ч.3 ст.369 УК) главе ОГА Сергею Борзову в размере 4,7 млн грн за решение вопроса об изменении бюджетных расходов.

По данным следствия, обвиняемый в обмен на деньги планировал договориться с руководителем ОГА о погашении за деньги местного бюджета долгов перед тремя частными компаниями, которые ранее поставили медицинское оборудование на 47 млн грн одному из коммунальных медицинских учреждений в Винницкой области.

Алексеева задержали 8 октября 2020 года после передачи первых 200 тысяч гривен.

Его дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Игорь Алексеев работал начальником винницкого "Укравтодора" области в течение 2014-2016 годов. Он был уволен, получив три выговора за невыполнение служебных обязанностей. В 2019 году Алексеев был восстановлен в должности по решению Верховного Суда.

С января 2021 года САД в Винницкой области имеет нового руководителя - Игоря Жебелева.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализацииРазумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации
Бывший нардеп Крючков пришел на суд пьянымБывший нардеп Крючков пришел на суд пьяным
СМИ обнародовали видео нападения на депутата "УДАРа" Сокотюк
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины комплектующих к военной техникеСБУ предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины комплектующих к военной технике
Витренко летал в США убеждать не допустить запуска "Северного потока-2"Витренко летал в США убеждать не допустить запуска "Северного потока-2"
Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2", - КулебаУкраина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2", - Кулеба
Полковника с сообщницей подозревают в вымогательстве взятки за поступление в лицей пограничниковПолковника с сообщницей подозревают в вымогательстве взятки за поступление в лицей пограничников
"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" согласились дать своих представителей для ВСК"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" согласились дать своих представителей для ВСК
Медведчук должен компенсировать около 300 тыс. гривен издательству "Виват" из-за книги о СтусеМедведчук должен компенсировать около 300 тыс. гривен издательству "Виват" из-за книги о Стусе
Законопроекты "об олигархах" и ренте на руду будут максимально блокировать в Раде, - АрахамияЗаконопроекты "об олигархах" и ренте на руду будут максимально блокировать в Раде, - Арахамия
Правительство выделило 800 млн гривен на доплаты МВД в связи с COVID-19Правительство выделило 800 млн гривен на доплаты МВД в связи с COVID-19
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
НАБУ задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского райсудаНАБУ задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского райсуда
Последние новости
Подгружаем последние новости