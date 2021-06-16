МИД подключится к возвращению из-за рубежа $360 млн Януковича и его окружения

Офис генерального прокурора договорился о привлечении Министерства иностранных дел к возвращению денег окружения Виктора Януковича, замороженных на счетах за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

"Сейчас в иностранных юрисдикциях заблокировано более 360 миллионов долларов, обнаруженных при расследовании уголовных производств только в отношении двух бывших высокопоставленных должностных лиц и одного бизнесмена экс-депутата. Украинские активы обнаружены в США , Латвии, Литве, Лихтенштейне, Швейцарии, Антигуа и Барбуде и так далее. Повсюду у этих средств разный статус, но задача у нас одна - вернуть их в государство. Мы должны задействовать все усилия - международное правовое сотрудничество по уголовным производствам, связанным с коррупцией и отмыванием средств, а также дипломатический диалог для активизации этих процессов", - заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Министр Дмитрий Кулеба в свою очередь выразил уверенность, что без дипломатических усилий вернуть активы не получится.

"Мы договорились с Офисом генпрокурора приложить дополнительные усилия для поиска и обнаружения за рубежом незаконно присвоенных активов и переговоров с иностранными государствами о способах их возвращения", - сказал он.

Венедиктова и Кулеба договорились координировать усилия в выявлении и возвращении украденных и сокрытых за рубежом средств. Офис генпрокурора и МИД также будут инициировать заключение межправительственных соглашений об условиях возвращения конфискованных активов.

Напомним, что с 2014 года на счетах Януковича было заморожено 70 млн швейцарских франков (около 69 млн долларов). Впоследствии в Генпрокуратуре сообщили, что в Швейцарии также арестовали полтонны золота, принадлежавшего приближенному к так называемой семье Януковича человеку. Цена 500 кг золота - более $20 млн.

Сам Янукович утверждал, что "ни денег, ни имущества за рубежом у него нет и никогда не было".