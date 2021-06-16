В Офисе генпрокурора объяснили, почему Иран скрывает имена обвиняемых в сбитии самолета МАУ

Иран заявил о невозможности раскрытия имен обвиняемых в сбитии самолета МАУ под Тегераном до вынесения приговора суда. По делу обвиняются 10 человек, из них шестеро находятся под стражей.

Все фигуранты дела - военные, поэтому разглашение данных о них запрещено на национальном уровне, рассказал "Радио Свобода" заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Иранская сторона говорит, что передала дело в суд. И глава их делегации господин Мохсен Бахарванд предложил украинским прокурорам ознакомиться с материалами этого дела в рамках национального законодательства. Кроме того, по каждому из 10 обвиняемых в Иране лиц пообещали предоставить квалификацию преступления. И под эти данные еще выдержки из законодательства о мере ответственности. Надеемся на реалистичность предложений. Мы уже подготовили соответствующее письмо в Иран , и хочу еще раз заверить иранскую сторону в соблюдении с нашей стороны условий конфиденциальности и готовности к сотрудничеству", - заявил он.

Иранская сторона предоставила выписку, согласно которому дело расследуется как непреднамеренное убийство.

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, бывшие в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней отрицаний в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года. В нем говорится о том, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, определившего самолет как "вражеский объект".

В МИД на это ответили, что окончательный технический отчет Ирана о причинах аварии самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752 - это попытка скрыть истинные причины его сбития. Впоследствии министерство добавило, что Украина будет требовать рассмотрения на Совете ICAO обнародованного Ираном отчета об авиакатастрофе самолета МАУ и возобновления и продолжения иранской стороной технического расследования этой трагедии.

В апреле в Иране заявили, что десяти должностным лицам предъявлены обвинения в связи с сбитием самолета МАУ.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что власти Ирана игнорируют запросы Украины о предоставлении информации о расследовании катастрофы самолета МАУ.