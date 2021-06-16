Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране

Год назад правительство страны уже заявляло о преодолении эпидемии.

Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Фото: www.look.com.ua

Министерство здравоохранения Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране с 16 июня.

Об этом министерство сообщило в своем Twitter 15 июня.

"С завтрашнего дня в Словении формально закончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена", - заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

"Это маленький шаг для человека и огромный шаг для европейского общества", - добавил он.

Министр отметил, что вакцинация по-прежнему является "ключевым общественным мероприятием здравоохранения".

"Будущее ЕС базируется на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применяются к вакцинации", - сказал Поклукар.

? Minister Poklukar ob zaklju?ku zasedanja Sveta tudi na temo zaklju?ka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko dru?bo." ?????? Ve? v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG

— Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021

Напомним, в середине мая прошлого года Словения уже объявляла о завершении эпидемии коронавируса. Тогда в стране в течение двух недель ежедневно фиксировали менее семи новых случаев ковида.

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