Десять депутатов от "Голоса" заявили о расколе фракции и создали собственное объединение

"Фракции "Голос" уже пять месяцев как не существует в Верховной Раде".

Десять депутатов Верховной Рады от "Голоса" заявили о расколе фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.

"Вчера руководство нашей фракции и партии фактически пересекло красную линию и изменило интересам украинцев и своих избирателей. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру", - объявила в среду с трибуны Рады нардеп Александра Устинова.

"Поэтому мы, десять народных депутатов, а это половина парламентской фракции "Голос", хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость". Мы вынуждены констатировать, что фракции "Голос" уже пять месяцев как не существует в Верховной Раде", - сказала она.

По ее словам, объединение "Справедливость" будет продолжать программу, которую поддержали избиратели "Голоса" на выборах в 2019 году.

Кроме Устиновой, в объединение "Справедливость" вошли Ольга Стефанишина, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Владимир Цабаль.

Напомним, что фракция "Голос" - наименьшая в Верховной Раде, у нее только 20 мандатов.

Создать собственную депутатскую группу раскольники из "Голоса" не могут, поскольку по регламенту количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. Это и был "Голос" в составе 20 депутатов.

Кроме того, выход народного депутата из состава фракции политической партии, по списку которой он был избран, грозит лишением мандата.

Вчера глава фракции "Голос" Ярослав Железняк объяснил голосование за внесение в повестку дня "русификаторского" закона ошибкой и заявил, что политсила не собирается поддерживать отсрочку украинского дубляжа.