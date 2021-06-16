Мезенцева избрана вице-президентом политической группы в ПАСЕ

Глава украинской делегации вошла в руководство политической группы "народников".

Мезенцева избрана вице-президентом политической группы в ПАСЕ
Фото: facebook.com/maria.mezentseva

Глава Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева избрана вице-президентом политической группы Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Заседание политической группы EPP/CD состоялось 15 июня. За избрание украинского делегата отдали 22 голоса, 7 против, 3 - воздержались, сообщила Мария Мезенцева.

"Одним из вопросов было избрание 8 вице-президентов политической группы, в дополнение к 7 действующим вице-президентам. И у меня есть хорошая новость: я была избрана одним из вице-президентов политической группы. А это значит, что Украина будет представлена в Бюро (руководящем органе) второй по численности группы в Ассамблее ... Мы сможем лучше доносить свою позицию по актуальным для Украины вопросам", - написала она в фейсбуке.

Глава украинской делегации в ПАСЕ напомнила, что ранее Евгения Кравчук была избрана вице-президентом группы либералов и демократов ALDE в Ассамблее.

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