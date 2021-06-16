Фиала заявил, что не попадает под критерии олигарха

"Я не попадаю под критерии, только под два. Это имущественный ценз и под владение медиа".

Фиала заявил, что не попадает под критерии олигарха
Фото: Макс Требухов

Владелец "Украинской правды", НВ и инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала считает, что не попадет в реестр олигархов, несмотря на владение крупным бизнесом и СМИ.

Об этом он сказал в эфире программы "Мокрик по живому" на "Громадськом"

"Мои юристы прочитали драфт закона и сказали, что я не попадаю под критерии, только под два. Это имущественный ценз и под владение медиа. Хотя, конечно, надо сказать, что есть разные владения медиа. Есть такие, как у нас, где мы не влияем на политику. Думаю, что президенту и его коллегам надо фокусироваться не на владении медиа, а на независимости редакционной политики", - сказал Фиала.

Он добавил, что является иностранным гражданином и не может поддерживать политические партии в Украине. "Была моя жена и некоторые коллеги - это да. Это было два года назад. С другой стороны, закон обратной силы не имеет", - сказал Фиала.

По его словам, попадание в реестр олигархов было бы для него неприятным, но не смертельным.

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5559 был внесен в Верховную Раду 2 июня.

В нем определяется четыре критерия олигарха: участие в политической жизни, значительное влияние на медиа, владение компанией-монополистом и владение состоянием более 2,27 млрд гривен.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в реестр олигархов точно попадут Петр Порошенко (владелец Roshen и телеканалов "Прямой" и "5 канал") и Игорь Коломойский (совладелец группы "Приват" и владелец ряда телеканалов во главе с "1+1") .

Оппозиционная партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект об олигархах направлен лично против ее лидера Петра Порошенко.

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