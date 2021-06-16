Экс-главу "Украгролизинга" времен Януковича подозревают в злоупотреблениях на 4,9 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главе правления Национальной акционерной компании "Украгролизинг" Николаю Шпаку и его сообщнику за злоупотребления, которые привели к ущербу государству на 4,9 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"15 июня детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили бывшему главе правления ДПАТ «НАК» «Украгролизинг» и его сообщнику, экс-руководителю частной компании, о подозрении в злоупотреблениях, следствием которых стало причинение 4,9 млн грн ущерба государственным интересам. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК "Украгролизинг" незаконно предоставила беспроцентный возвратный заем частной компании в размере 5,7 млн грн. Из этой суммы 4,9 млн грн не вернули государственной структуре, однако средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам бывшего главы правления ДПАТ "НАК "Украгролизинг"".

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с августа 2019 года.

В августе 2014-го суд арестовал бывшего нардепа от Блока Литвина Василия Шпака. В ходе проверки установлено, что в 2011-2012 годах между фермерским хозяйством и НАК "Украгролизинг", который возглавлял сын экс-нардепа Николай Шпак, был заключен договор о закупке техники и оборудования на сумму 110 млн грн, из которых лишь 9 млн грн было потрачено по целевому назначению . Как выяснилось, фермерское хозяйство принадлежало жене Василия Шпака, а средства от незаконной сделки были перечислены на счета подконтрольных семье фиктивных предприятий.

Также было установлено, что должностные лица сельскохозяйственной компании Шпаков осуществили бестоварные операции на сумму свыше 132 млн грн. В дальнейшем несуществующее оборудование якобы передали подконтрольному предприятию в финансовый лизинг. Во время проверки последнего правоохранители обнаружили, что сельскохозяйственное оборудование общей стоимостью более 68 млн грн отсутствует.

Кроме того, в результате ревизии Госфининспекции в "Украгролизинге" установлены финансовые нарушения на сумму в 356 млн грн, по которым государственное учреждение понесло убытки на 197 млн грн.

Приговор Шпаку до сих пор не вынесли.

Напомним, Василий Шпак в 2007-2012 годах был депутатом Рады от фракции Блока Литвина и Народной партии.

Николая Шпака освободили от должности главы правления "Украгролизинга" в сентябре 2013 года.