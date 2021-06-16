На президентских выборах в Перу победил школьный учитель

Оппонентка обвинила его в фальсификациях.

На президентских выборах в Перу победил кандидат от социалистов, бывший школьный учитель Педро Кастильо. Его соперник Кейко Фухимори без доказательств выдвинула обвинения в фальсификации и пыталась аннулировать часть голосов, пишет Reuters.

"Новое время началось", - написал Кастильо в Twitter после окончательного подсчета голосов и опубликовал свое фото с лозунгом "В богатой стране больше нет бедных".

Фото: #twitter#.com/PedroCastilloTe

Кастильо планирует повысить налоги в горнодобывающем секторе. Перу, как известно, занимает второе место в мире по производству меди. Также он хочет внести изменения в Конституцию.

Фухимори на митинге заявила, что доверяет власти, но "больше не доверяет воле народа". Партия Кастильо "Свободное Перу" отрицает мошенничество, а международные наблюдатели заявили, что выборы были прозрачными.

Кастильо получил 50,1% голосов, а его соперница, дочь заключенного экс-президента Альберто Фухимори, имеет 49,8% голосов.

Инаугурация в Перу традиционно проходит 28 июля. Выбранному в 2018 году президенту Мартину Вискарра объявили импичмент за подозрение во взяточничестве, после чего и.о. главы государства стал Мануэль Мерино.

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