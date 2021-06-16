Украина готовит мощную программу к 80-летию трагедии в Бабьем Яру, - Офис президента

Украинские власти вместе с Благотворительным фондом «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» готовят мощную программу к 80-летию трагедии в Бабьем Яру.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, 6 октября на территории Бабьего Яра состоится официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Вместе с Мемориалом Холокоста в Бабьем Яру планируется открытие музейно-мемориального объекта «Курган», внутри которого будет размещена большая 3D-модель Бабьего Яра с событиями 1941 года, которую возводят немецкое архитектурное бюро SUB и украинский Центр пространственных технологий.

Также запланировано открытие мемориального объекта «Хрустальная стена плача», автором которого является Марина Абрамович, и премьера в Украине фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». Все эти проекты реализуются вместе с Мемориалом Холокоста «Бабий Яр».

«Историческая справедливость и историческая память, без которых не может развиваться человечество, для Украины действительно очень важны. Это является событием мирового масштаба, чтобы еще раз подчеркнуть, что подобные трагедии не должны повторяться. С другой стороны, это еще раз продемонстрирует, что Украина является страной толерантности, мирной страной», - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Подготовка к проведению траурных мероприятий возложена на Министерство культуры и информационной политики.