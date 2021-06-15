Зеленский трансформировал институт уполномоченных президента

Президент Владимир Зеленский решил трансформировать деятельность уполномоченных главы государства. Отныне уполномоченные будут советниками президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Направление государственной работы относительно прав людей с инвалидностью существенно расширяется. В нем будет работать новый советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам безбарьерности.

"Сфера ответственности этого советника-уполномоченного будет включать обеспечение осуществления Президентом Украины конституционных полномочий относительно соблюдения конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью. Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме", - говорится в сообщении.

На должность советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, глава общественной организации «Безбарьерность».

Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации, очень актуально, в частности в условиях продолжения вооруженной агрессии против Украины, отмечают в Офисе президента. Соответствующие обязанности будет исполнять советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации «Почувствуй».

Направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника-уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.

Состоялась замена направления уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

"Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества", - считают в ОП.

Этим советником-уполномоченным назначена Ольга Будник.

В связи с этим президент издал ряд указов. В частности, глава государства освободил Романа Лещенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента Украины по земельным вопросам (вне штата); Валерия Сушкевича - от должности Уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью; Николая Кулебу - от должности Уполномоченного президента по правам ребенка; Романа Семенченко - от должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.