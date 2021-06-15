Сейм Польши принял резолюцию против "Северного потока-2"

За резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только один.

Сейм Польши принял во вторник резолюцию с призывом к государствам ЕС и НАТО предпринять шаги для остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

За резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только Павел Кукиз.

"Сейм в проявлении солидарности с нашими центрально соседями, которые оказались перед угрозой роSSийского экспансионизма, в частности, Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, прежде всего Германию как нашего союзника по НАТО и партнеров по ЕС , к отказу в содействии реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и к принятию шагов, направленных на немедленное и эффективное прекращение его строительства", - говорится в резолюции.

"Мы призываем к этому во имя уважения к ценностям, на которых опирается ЕС , во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности и безопасности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза давлению со стороны РоSSии" - добавили польские депутаты.

В резолюции также содержится призыв к США ввести санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода.

В резолюции упомянуто о военном давление РоSSии на Украину и угрозе взрыва вооруженного конфликта у границ ЕС .

""Северный поток-2", реализуя отказ от транзита газа через Украину, откроет РоSSии путь к широкомасштабному военному наступлению на Украину без риска прерывания транзита вследствие военных действий", - отмечается в документе.