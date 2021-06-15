Милованова избрали главой комиссии по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности

Конкурс продлится с 16 июня по 7 июля.

В кабинете министров проходит первое заседание комиссии по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности Украины. Избраны глава и секретарь комиссии.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, присутствуют все, кроме двух членов комиссии - Александра Кубракова и Юлии Свириденко.

"Тимофей Милованов стал главой комиссии единогласно. Галина Шевченко - секретарь", - сообщил министр.

Конкурс по отбору кандидатов на должность директора БЭБ продлится с 16 июня по 7 июля 2021 года.

Новый центральный орган исполнительной власти БЭБ будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не силовыми полномочиями, как нынешняя налоговая милиция.