МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств

Эксперты Международного валютного фонда уже анализируют принятый сегодня закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также об эффективности процедур проверки.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

"Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможным отмывание средств и коррупции", - сказал он.

"Законом также должны быть внедрены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами", - добавил Люнгман.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 июня приняла по инициативе президента закон о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который внедряет возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года.

Документ предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. В то же время декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось отметить 2005 г.).

"Одна из целей этой амнистии - возвращение средств, которые резиденты вывели за границу, и которые там остаются у наших резидентов. Для этого внедряем для средств, которые остаются за рубежом, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", - отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Закон предусматривает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 7 и 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до 20 июня 2022 до подачи декларации.