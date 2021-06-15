МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств

Законопроект о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистии Рада приняла сегодня.

МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств
Йоста Люнгман
Фото: espreso.tv

Эксперты Международного валютного фонда уже анализируют принятый сегодня закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также об эффективности процедур проверки.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

"Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможным отмывание средств и коррупции", - сказал он.

"Законом также должны быть внедрены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами", - добавил Люнгман.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 июня приняла по инициативе президента закон о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который внедряет возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года.

Документ предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. В то же время декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось отметить 2005 г.).

"Одна из целей этой амнистии - возвращение средств, которые резиденты вывели за границу, и которые там остаются у наших резидентов. Для этого внедряем для средств, которые остаются за рубежом, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", - отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Закон предусматривает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 7 и 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до 20 июня 2022 до подачи декларации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Украинка Яна Панфилова открыла специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную ВИЧУкраинка Яна Панфилова открыла специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную ВИЧ
Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализацииРазумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации
Блок рекламы


Похожие новости
"Батькивщина" обжалует в Конституционном Суде законопроект о налоговой амнистии"Батькивщина" обжалует в Конституционном Суде законопроект о налоговой амнистии
Рада приняла законопроект о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистииРада приняла законопроект о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистии
Глава ОБСЕ второй раз с начала года приехала на ДонбассГлава ОБСЕ второй раз с начала года приехала на Донбасс
Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит УкраинуГлава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину
СБУ обнаружила на предприятии Минобороны хищения государственных средствСБУ обнаружила на предприятии Минобороны хищения государственных средств
В МВД прокомментировали аудит, выявивший нарушения расходования средств из "ковидного фонда"В МВД прокомментировали аудит, выявивший нарушения расходования средств из "ковидного фонда"
В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средстваВ Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства
Большинство украинцев считают РоSSию виновной в начале войны на Донбассе и нежелании ее завершатьБольшинство украинцев считают РоSSию виновной в начале войны на Донбассе и нежелании ее завершать
"Нафтогаз" начал собирать доказательства для нового арбитража с "Газпромом""Нафтогаз" начал собирать доказательства для нового арбитража с "Газпромом"
На Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного КрымаНа Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости