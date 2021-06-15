СБУ предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины комплектующих к военной технике

Детали должны были доставить в Евросоюз через Закарпатье.

СБУ предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины комплектующих к военной технике

Контрразведчики Службы безопасности Украины на Закарпатье пресекли попытку незаконного вывоза за границу деталей к военной технике.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведчики изъяли у злоумышленника прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров.

Также он пытался вывезти в одну из стран Евросоюза устройство для контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей. К тому же пытался сделать это в обход обязательного экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на пункте пропуска.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

Как сообщали, руководство предприятия Минобороны во Львове уличили в получении "откатов".

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