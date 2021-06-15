На оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - Денисова

Уполномоченный Рады по правам человека требует от миссий ООН и ОБСЕ в Украине отреагировать на эти факты.

На оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - Денисова
Фото: Макс Левин

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по указанию РоSSийской Федерации закрывают учебные заведения: школы, профтехучилища, техникумы и вузы.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Правозащитные организации информируют меня, что в 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие", - написала омбудсмен в фейсбуке.

Кроме того, в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч, Свердловск будут закрыты пять школ, еще три - реорганизованы.

"Это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на временно оккупированных территориях и не имеющих возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию", - отметила Денисова.

Уполномоченный Рады по правам человека требует от миссий ООН и ОБСЕ в Украине отреагировать на эти факты.

Ранее Людмила Денисова сообщала, что оккупанты пытаются помешать поступлению абитуриентов с ОРДО в украинские вузы. Боевики ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет без паспортов, нарушая права на образование и свободу передвижения.

Украина продлила срок приема документов в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий.

Минобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въезда.

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