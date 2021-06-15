Кулеба оценил перспективы соглашения относительно Украины между Байденом и Путиным

"Никакие договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины, признаваться не будут".

Кулеба оценил перспективы соглашения относительно Украины между Байденом и Путиным
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос Украины будет занимать важное место в повестке дня саммита Джо Байдена и Владимира Путина, но никаких договоренностей за спиной Украины достигнуто не будет.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с главой ОБСЕ Анн Линде в Киеве.

"Хотя роSSийские власти сейчас комментируют, что Украина будет одним из попутных вопросов, которые будут во время разговора, на самом деле Украина будет одним из важных вопросов. Мы хорошо понимаем позицию президента Соединенных Штатов, мы не видим риска для того, чтобы на этой встрече по нашей спиной была достигнута некая договоренность в отношении Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут", - сказал Кулеба.

"Мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не примем любых сценариев, в рамках которых нас будут заставлять сделать что-то. Я думаю, что за последнее время мы доказали многими действиями, что ничто не способно заставить украинскую власть - ни президента Зеленского, ни правительство, ни меня как министра иностранных дел - пересечь красные линии национальных интересов".

Он напомнил, что у Байдена и Путина будут отдельные пресс-конференции после саммита, и посоветовал ориентироваться на выступление американского президента.

Напомним, что Байден и Путин встретятся 16 июня в Женеве.

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