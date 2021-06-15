"Главный охранник Медведчука" защитил диссертацию с такими же подделками, как у Кивы, - Bihus.info

Черный также ссылается на сборник материалов с конференции в МАУП, в которой на самом деле не участвовал.

"Главный охранник Медведчука" защитил диссертацию с такими же подделками, как у Кивы, - Bihus.info
Віктор Чорний
Фото: ОПЗЖ

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный, известный как "главный охранник Виктора Медведчука", защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега по фракции Илья Кива. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Черный защищался в МАУП на месяц раньше, чем Кива, то есть в марте. Заместителем председателя диссертационного совета на защите был Владимир Гурковский - научный руководитель Кивы.

"В своей диссертации на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Виктор Черный подал справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко. Такую же справку с поддельной подписью к своей кандидатской диссертации подавал и нардеп Илья Кива. У Кивы эту справку потом "задним числом" заменили, а в диссертации Виктора Черного она осталась", - утверждают журналисты.

Сам Черный в комментарии сказал, что "не знает такого, что у меня есть какое-то что-то, что не соответствует законодательству Украины".

Черный, как и Кива, ссылается в работе на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, состоявшейся в МАУП в 2018 году. Черный указывает себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал будто бы опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151. Однако официальный печатный сборник, который есть в редакции Bihus.Info, содержит только 144 страницы, и в нем нет материалов Виктора Черного.

Оксана Пархоменко-Куцевол, бывшая координатором той конференции и собиравшая материалы для сборника, подтвердила Bihus.Info, что Виктора Черного не было среди участников той конференции. Черный на это сказал, что координатор что-то напутала.

"Очевидно, Виктор Черный ссылается на сфальсифицированный сборник научно-практической конференции, который после защиты Кивы внезапно был размещен на сайте МАУП и "висел" там несколько дней. Впоследствии проректор МАУП Сергей Храпатый пояснил, что этот сборник - подделка, которую мошенническим образом опубликовали на сайте вуза", - отметили журналисты.

Еще один общий момент в диссертациях Виктора Черного и Ильи Кивы - автор файлов диссертаций. В метаданных обеих диссертаций указан один и тот же автор - DOVGAL.

Виктор Черный до прихода в Раду был директором ООО "Шторм" - частной охранной фирмы, осуществляющей сопровождение Виктора Медведчука. Именно поэтому он стал известен как "главный охранник" нардепа от ОПЗЖ. Черный также известный как создатель конструкции, помогавшей "кнопкодавить" во время голосований в Раде.

Напомним, что в диссертации Кивы журналисты обнаружили фейки. Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов относительно присвоения народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве степени кандидата наук.

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