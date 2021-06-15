"Европейская Солидарность" объявила бойкот каналу "1+1"

Фракция «Европейская Солидарность» объявила бойкот телеканалу «1+1» за «манипуляции, сексизм, распространение пророSSийских месседжей и медиакиллерство». Об этом народные депутаты заявили во время брифинга в Верховной Раде. Народные депутаты выразили поддержку сопредседателю фракции «Европейская Солидарность» Ирине Геращенко после последнего эфира программы «Право на власть».

«Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского 1+1 «Право на власть» - это была заказная информационная атака на команду пятого Президента Украины Петра Порошенко. Она носила откровенно пророSSийский характер, так как повторяла кремлевскую пропаганду», - отметила народный депутат Мария Ионова.

Она также отметила, что Ирина Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать. «И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Такие сексистские высказывания присущи команде Зеленского. Мы с вами помним о «18-летней девочке» и «бабушке», уже не говоря о «корабельных соснах» и «поддутых», - напомнила Ионова.

«Шоу на «Плюсах» в очередной раз доказало, что информационное киллерство и сексизм в украинской политике является сокрушительным и беспощадным, и он может быть преодолен только нулевой толерантностью к его проявлениям со стороны журналистского сообщества, политических партий и общественности. Для нас вывод однозначный - тотальный бойкот 1+1 до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко. Мы готовим обращение в соответствующие органы», - сообщила Мария Ионова.

Народный депутат, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобное поведение со стороны медиа не является путем в будущее.

«Когда, прибегая к полемическому задору в ходе телевизионного шоу, отдельные военнослужащие допускают неоднозначные заявления, которые, возможно, удовлетворяют тех, кто заказывает определенные эфиры, точно не делают чести ни офицерским погонам, ни государству вообще. Когда нельзя похвастаться тысячами освобожденных заложников, тогда из арсеналов используется все, начиная от личных обид, заканчивая гендерными вопросами и откровенным сексизмом», -отметил Забродский.

«Наш шаг в сторону бойкота, в частности канала 1+1, - это только начало нашей борьбы и последовательный этап дальнейшего отстаивания нами прав мужчин, женщин, граждан Украины, наших заложников, тех, кто их освобождал, и всех тех, кто положил силы, здоровье и нервы за последние семь лет для того, чтобы в нашем государстве в конце концов наступил мир, а наши защитники вовремя проворачивались домой», - говорит Михаил Забродский.

«Это нельзя назвать журналистской работой, я имею в виду программу «Право на власть» на телеканале «1+1». Это был образец того, как цинично канал Коломойского и Медведчука учит украинцев «патриотизму», потому что о патриотизме и Украине там речи не было. Там, наоборот, было очень много роSSийских нарративов, нарративов нашего врага. Там были цитаты и видео с роSSийских телеканалов, где роSSийские агенты унижали украинских военнопленных. Эти события не будут без нашей реакции. Мы обращаемся в Службу безопасности Украины дать выводы по поводу таких трансляций», - сообщила народный депутат Виктория Сюмар.