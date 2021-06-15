"Вертодром Януковича" в Каневе стал центром авиации Национальной полиции

За семь лет работы площадка приняла всего 66 рейсов.

Национальная полиция открыла возле Канева центр авиации. Он базируется на вертолетной площадке "Канев", построенной к Евро-2012 для обслуживания правящей верхушки времен Виктора Януковича.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

В 2012-2020 годах вертодром находился на балансе Украэроруха и за это время принял всего 66 вертолетов.

В ноябре 2020 года Украэрорух передал площадку Национальной полиции, которая построила два дополнительных ангара для полицейских вертолетов, центр управления полетами и планирует построить гостиничный комплекс для нужд авиационного персонала.

По словам министра Арсена Авакова, эта площадка будет обслуживать Черкасскую и Киевскую области.

"За год мы построили центр, который полностью обеспечит функционирование авиации Нацполиции, входящей в состав Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД . Наши вертолеты будут задействованы для спасения людей и проведения спецопераций. Вертолет движется со скоростью 225 км/ч, что в четыре раза быстрее, чем автомобиль", - сказал в свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Сейчас на боевом дежурстве на вертодроме в Каневе находятся два вертолета Airbus H145.

Вертодром с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час расположен в селе Пекари Каневского района Черкасской области.