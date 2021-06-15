ГБР возбудило дело против "Слуги народа" Семинского

Государственное бюро расследований 3 июня возбудило уголовное производство против народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Семинского. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно присвоение части прибыли газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" в период пребывания в должности главы правления компании.

Такая информация содержится в Едином реестре досудебных расследований, пишет РБК-Украина.

В феврале СБУ раскрыла похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Семинского. Заказчиком был экс-нардеп Рудьковский. Подозрение было объявлено пяти лицам.

18 марта экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский обратился в ГБР с заявлением о том, что Олег Семинский не имел никаких правовых оснований выводить средства из "Нефтегаздобычи", поскольку не был акционером компании, а делал это для собственного незаконного обогащения.

Сначала Государственное бюро расследований отказалось внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование в отношении нардепа.

Однако Рудьковский обратился в суд с жалобой на бездействие ГБР. 27 апреля Шевченковский районный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР безотлагательно внести в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном Семинским, и начать досудебное расследование.

Напомним, что Семинский до 2011 года был гендиректором "Нефтегаздобычи", а с 2011 по 2013 возглавлял правление этой компании. Фактически он руководил "Нефтегаздобычей" вместе с Нестором Шуфричем.

В 2012 году Семинского похитили, по его словам, соратники Николая Рудьковского - экс-министра транспорта и связи Украины и бывшего нардепа, главы Соцпартии. Рудьковский в 2014 году бежал из Украины, он был арестован в Москве в деле по другому обвинению, но освободился. Рудьковский был арестован в Москве в 2018 году по обвинению в том, что он бросил камень в роSSийское посольство в Киеве в июне 2014 года. В тот день оккупанты сбили в Луганске украинский вертолет, а у посольства проходил митинг. В ходе акции Рудьковский бросил камень.

Под стражей в РоSSии он пробыл полтора года, потом вернулся в Украину - журналисты зафиксировали, как он принимал участие в голосовании на местных выборах в Чернигове.

В апреле этого года Олег Семинский, который является заместителем главы комитета по энергетике и ЖКХ, был среди потенциальных кандидатов на должность министра энергетики.