"Голос" отзовет свои голоса за включение в повестку дня законпроекта о русском языке в кино

Депутаты фракции «Голос» Роман Костенко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук отзывают свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта 5554 о русском языке в кино. Об этом говорится в заявлении партии.

«Данное голосование было ошибкой, ведь законопроекты появились в последний момент: среди 29 законопроектов был и противоречивый законопроект 5554. Это постановление о включении в повестку дня. Кроме этого позорного закона, там есть другие важные изменения. Например, закон о территориальной обороне и другие законопроекты «Голоса». Лучшим вариантом было бы провалить постановление, а затем, изъяв законопроект 5554, все остальные законы включить в повестку дня», - говорится в заявлении.

В «Голосе» считают, что решение было внесено с нарушением Регламента.

«Голос» не поддержит никаких инициатив, призванных поставить под сомнение законы об украинском языке. Мы категорически не воспринимаем любые попытки наступления на украинский язык, поэтому поддерживаем украинский везде - в кино, на телевидении, в обслуживании, обучении и т.д.», - резюмировали в партии.