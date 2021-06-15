Папа Римский назначил нового посла в Украине

Нунцием стал литовец Висвалдас Кулбокас.

Папа Римский назначил нового посла в Украине
Фото: bernardinai.lt

Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса одновременно подняв его в сан архиепископа.

Об этом сообщается на сайте нунциатуры.

Кулбокас ранее работал в нунциатуре Ватикана в Кении в должности советника. На дипломатической службе Святого Престола находится с июля 2004 года. Служил в папских представительствах в Ливане, Нидерландах, РоSSии, Кении и в секции отношений со странами Государственного секретариата.

Владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.

Он стал шестым апостольским нунцием в Украине.

Его предшественник Клаудио Гуджеротти еще в 2020 году перешел на работу в Великобританию.

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