Вирастюк рассказал, что несмотря на крики "Позор!", никто из нардепов не подошел к нему, чтобы выразить недовольство

Депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, который сегодня принял присягу, рассказал о своем первом рабочем дне в Верховной Раде.

Об этом сообщает "Цензор.Нет".

"Ни для кого не секрет, что я в новой для себя сфере, поэтому нужно понять, что как работает. Какие кнопки нажимать, - это мне объяснили мои коллеги. Что касается криков (Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор!" , - ред.) наших коллег в сессионном зале. Да, они были. Но я думал, что будет намного громче. Почему? Во всяком случае, я так настраивался. А они как-то очень быстро успокоились. Знаете, я привык к громким возгласам в спорте. Они меня только куражат", - сказал Вирастюк журналистам.

Он отметил, что никто из депутатов не подходил к нему, чтобы лично выразить свое недовольство. А вместо этого, по словам нардепа, многие делали с ним селфи.

Вирастюк также признался, что еще не праздновал победу на выборах, так как считает, что именно сегодня была поставлена "финальная точка" в этой победе.

Говоря о своих планах работы, нардеп отметил: "Все предполагали, что я пойду в комитет по вопросам молодежи и спорта, но все немного не так. Я рассматриваю комитет социальной политики и защиты прав ветеранов. Эта тематика мне знакома. Я уже несколько лет плодотворно и достаточно близко знаком с этой сферой".

Также Вирастюк признался, что пока не был в парламентском буфете.

"Планировал там побывать, но сейчас стою перед вами на брифинге", - сказал депутат.

Напомним, голосование в округе №87 прошло еще 28 марта. Однако, после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что кандидаты Руслан Кошулинский, Василий Вирастюк и Александр Шевченко набрали почти одинаковое количество голосов. Официальный подсчет голосов сопровождался судами, сменой главы окружкома, митингами и привлечением нардепов.

22 апреля ЦИК объявила Вирастюка победителем выборов с результатом 15 536 голосов. Шевченко, который согласно этому протоколу набрал 15 114 голосов, с поражением не согласился, и через некоторое время решение комиссии было отменено Верховным Судом.

19 апреля ЦИК составила второй протокол без учета результатов голосования на шести проблемных участках. В соответствии с ним на выборах победил Вирастюк, но уже с результатом 14 811 голосов против 13 942 у Шевченко.

Верховный Суд снова отменил это решение, но Большая палата Верховного Суда его восстановила.

Это позволило ЦИК 9 июня конце концов зарегистрировать Вирастюка депутатом. Сегодня, 15 июня, он принес присягу в Раде.