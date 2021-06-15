Рада приняла законопроект о реструктуризации задолженности ТКЭ и водоканалов за природный газ

Депутаты планируют урегулировать долги за газ.

Рада приняла законопроект о реструктуризации задолженности ТКЭ и водоканалов за природный газ
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект закона "Об обеспечении урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения" (№3508-д)

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Закон поддержал 301 нардеп.

Документ предоставляет возможности предприятиям теплоэнергетики реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа и устанавливает одинаковые условия для урегулирования пени и штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.

Также законопроект переносит дату урегулирования задолженности за поставки централизованного водоснабжения и водоотвода, теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций с 1 июля 2016 года на 1 мая 2021-го, а для газопоставщиков - на 31 декабря 2020 года.

Кроме того, уточняется процедура реструктуризации долгов субъектов хозяйствования на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения операции объединенных сил, если учредитель и/или часть производственных единиц предприятия находится на оккупированной территории.

Напомним, ранее комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам рекомендовал Раде одобрить этот закон. 24 мая городам объявили летнюю цену на газ для теплокоммунэнерго, а Рада обязалась принять закон, согласно которому будут списаны долги теплокоммунэнерго, а также возмещена задолженность.

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