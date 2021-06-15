"Батькивщина" обжалует в Конституционном Суде законопроект о налоговой амнистии

Юлия Тимошенко возмущена, что обычные люди должны будут платить налоги на имущество в декларациях, а депутаты нет.

"Батькивщина" обжалует в Конституционном Суде законопроект о налоговой амнистии
Юлия Тимошенко
Фото: скриншот

По красивым названием - о налоговой амнистии - «слуги народа» скрыли закон, которым заставят людей заплатить от 5 до 9% налога на их имущество и сбережения.

Так глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко охарактеризовала принятый законопроект №5153.

«Их идея заключается в том, что после принятия и подписания президентом этого закона каждый гражданин Украины должен будет заполнить декларацию, а потом заплатить налог от 5 до 9% на имущество и сбережения. Это не просто уничтожение среднего класса, это зачистка Украины», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» возмутилась, что декларирование для депутатов и чиновников всех уровней произошло без какого-либо налогообложения, в декларации можно было вносить все: от имений до церквей, а для народа декларирование предусматривает уплату налогов.

«Это поборы, это не легализация, это просто унижение людей, чтобы забрать последнее. В законе написано, что декларирование добровольное, но если не задекларировал, то будет уголовное дело по статье. Так «слуги народа» расправляются со своим народом», - отметила Юлия Тимошенко, добавив, что принятый закон команда «Батькивщины» обжалует в Конституционном суде.

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