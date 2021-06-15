Возле Рады развернули огромный крымскотатарский флаг, который 26 июня запустят на полуостров
С сегодняшнего дня флаг начинает путешествие по Украине, где будет собирать пожелания для жителей, оставшихся в оккупации.
Сегодня на площади возле Верховной Рады Украины развернули огромный крымскотатарский флаг, который 26 июня запустят с админграницы на полуостров.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Сейчас каждый может написать на нем свое послание тем, кто остался жить в оккупации.
Уже завтра флаг отправится во Львов, затем в Одессу, и - далее по всей Украине, где будет также собирать слова поддержки для крымчан.
Анонсы странствий флага пожеланий будут размещены на странице главного организатора акции поддержки Крыма - Исмаила Рамазанова. Отметим, что первое пожелание на флаге ранее написал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
Напомним, ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования выбрали первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.
Флаг крымских татар является полотном небесного цвета с изображенным на нем знаком - тамгой - золотого цвета.
Акция с огромным флагом стала традиционной и проходит в разных городах Украины ежегодно.