Возле Рады развернули огромный крымскотатарский флаг, который 26 июня запустят на полуостров

С сегодняшнего дня флаг начинает путешествие по Украине, где будет собирать пожелания для жителей, оставшихся в оккупации.

Фото: Макс Требухов

Сегодня на площади возле Верховной Рады Украины развернули огромный крымскотатарский флаг, который 26 июня запустят с админграницы на полуостров.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сейчас каждый может написать на нем свое послание тем, кто остался жить в оккупации.

Фото: Макс Требухов

Уже завтра флаг отправится во Львов, затем в Одессу, и - далее по всей Украине, где будет также собирать слова поддержки для крымчан.

Анонсы странствий флага пожеланий будут размещены на странице главного организатора акции поддержки Крыма - Исмаила Рамазанова. Отметим, что первое пожелание на флаге ранее написал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, ежегодно 26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования выбрали первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Флаг крымских татар является полотном небесного цвета с изображенным на нем знаком - тамгой - золотого цвета.

Акция с огромным флагом стала традиционной и проходит в разных городах Украины ежегодно.