Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить

"Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно".

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина достойна быть равноправным членом НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Наши военные демонстрируют прочность и мощность армии, она готова защищать. Я об этом коммуницировал с лидерами, приглашал их на Донбасс, чтобы они видели уровень. Мы достойны быть членами альянса, если альянс видит Украину среди членов НАТО не за кулисами, а за одним столом", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других лидеров стран НАТО, поддержавших во время Брюссельского саммита евроатлантические устремления Украины, но считает, что Украина заслуживает большего.

"Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить", - сказал Зеленский.

Напомним, что 14 июня члены НАТО на саммите подтвердили приверженность решению 2008 года о возможности принять Украину в альянс через План действий по членству.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассчитывает, что НАТО предоставит Украине План действий по членству уже в 2022 году.