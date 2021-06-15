Под Радой устроили митинг "бабушек в желтых кепочках ОПЗЖ", - Зеленский
Участники акции выступают "против гонений по религиозному признаку".
Возле Верховной Рады сегодня собрались верующие УПЦ Московского патриархата, проводящие молитвенное стояние в знак протеста против "гонений по религиозному признаку".
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
На акцию вышли преимущественно женщины и дети. Они держат в руках плакаты с призывами "прекратить захваты наших храмов" и другие.
По мнению президента Владимира Зеленского, митинг имеет все признаки заказного.
"Смотрите, что сегодня возле Верховной Рады. Мне очень жаль, там бабушки и дети в желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви что-то не то... И так все обеспокоены этим вопросом, что случайно тысячи бабушек пришли в желтых кепочках ОПЗЖ. Ну как это выглядит. Наша задача - чтобы у этих бабушек было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они прожили жизнь! От бедности надо уходить", - сказал он во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов".
Напомним, 30 марта УПЦ МП устроила многотысячную молитву о прекращении эпидемии ковида.