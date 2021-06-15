Двое таможенников в "Шегинях" попались на взятках, у них изъяли 10 тысяч долларов

Сумма составляла 400-500 евро с грузового автомобиля.

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований 13 июня задержало двух сотрудников таможенного поста "Мостиска" в пункте пропуска "Шегини" в Львовской области.

На сайте ГБР, Киевской городской прокуратуры и Государственной таможенной службы сообщается, что им вменяют в вину систематическое вымогательство денег за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и несоздание искусственных препятствий при ввозе груза на территорию Украины, в частности экспресс-посылок.

Сумма взяток составляла 400-500 евро с грузового автомобиля.

Задокументированы три эпизода получения неправомерной выгоды, а задержание произошло во время передачи очередной взятки.

Во время обысков изъяты наличные в размере примерно 10 тыс. долларов США.

Фото: dbr.gov.ua

Задержанным сообщено о подозрении в получении взяток (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Проверяется причастность руководства таможни и других таможенников.

Напомним, что в начале июня ГБР задержало начальника смены таможенного поста на Волыни, везшего 700 тысяч долларов в багажнике.

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