Нардепы все же включили в повестку дня сессии законопроекты, откладывающие обязательность украинского дубляжа

Народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии законопроектов 5554 и №5554-1, которые предусматривают отсрочку озвучки фильмов на украинском языке на неопределенный срок. Об этом сообщили на странице уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

За постановление об изменениях в повестке дня проголосовали 227 народных депутатов - на один больше, чем минимально необходимо. За голосовали 212 депутатов "Слуги народа", 10 внефракционных и 5 из "Голоса".

Также на сегодня запланировано заседание комитета по вопросам гуманитарной и информполитики, на котором могут внести поправки в закон о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Поправки полностью отменяют обязательность украинского языка для кино и сериалов, которая вступает в силу с 16 июля 2021 года. Это заседание должно было состояться вчера, но было отложено.

"Я обратился к Главе Верховной Рады Украины, главе и членам парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики о недопустимости таких скрытых манипуляций с законодательством и внесения каких-либо изменений в языковое законодательство", - отметил Креминь.

В письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову он заявил, что поправки не только могут поставить под угрозу использование государственного языка в сфере телевидения и радиовещания, но и не соответствуют Регламенту Верховной Рады Украины относительно процедуры их внесения. Поправки фактически выводят сферу телевидения из действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, что в мае нардепы "Слуги народа" инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке. Законопроект 5554 предусматривал отсрочку на "после карантина" требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Предлагалось, чтобы обязательный украинский дубляж вступил в силу через два месяца после отмены карантинных мероприятий, а не с июля этого года.

С 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23 закона "О функционировании украинского языка как государственного", предусматривающая, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.

Это касается не только продуктов кинотеатров и телевидения, но и интернет-сайтов, где демонстрируют фильмы. Поставщики услуг видео по запросу с использованием сети Интернет при наличии у них аудиодорожек на государственном языке для фильмов, доступ к которым возможен с территории Украины, должны обеспечить загрузку такой аудиодорожки к соответствующим фильмам по умолчанию.

Этот законопроект в зал голосования не попал – нардепы отклонили включение его в повестку дня.