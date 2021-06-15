?Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита из базы "Миротворца"

Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Березовский) 13 июня рукоположил в епископы архимандрита Паисия (Шинкарева), который в 2014-2019 годах проживал на оккупированной территории Донецкой области и попал в базу "Миротворца".

Об этом сообщается на сайте УПЦ МП.

Паисий стал епископом Константиновским, викарием Горловской епархии.

"Священным синодом Украинской православной церкви [Московского патриархата] тебе определено быть викарным епископом Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Горловского и Славянского, у которого ты уже длительное время несешь послушание. Слушайся его во всем и следуй его стопам, чтобы не заблудиться тебе во тьме этого века. Учись примеру его жизни, чтобы и тебе стать истинным примером паствы Христовой", - сказал Онуфрий во время вручения епископского жезла Паисию в Киево-Печерской лавре.

Напомним, что Паисий попал в базу "Миротворца" за сотрудничество с оккупационной роSSийской администрацией в Горловке. В частности, он освящал участок так называемой "милиции" в Горловке.

По данным сайта УПЦ МП, Виктор Шинкарев родился 8 января 1988 года в городе Феодосия, который с 2014 года находится под роSSийской оккупацией.

В 2013 году был рукоположен епископом Горловским и Славянским Митрофаном в сан диакона, а затем и священника, получив приход в Горловке. В августе 2014 года храм, в котором он был настоятелем, был разрушен в результате прямого попадания артиллерийского снаряда.

В декабре 2015 года был пострижен митрополитом Митрофаном в монашество с наречением имени в честь преподобного Паисия Афонского (Святогорца).

До 2019 года работал в Горловской епархии, удостоившись за это время сана архимандрита. В конце 2019 года его назначили благочинным Александро-Невского округа города Славянска, а в 2020-м - исполняющим обязанности благочинного Лиманского округа Горловской епархии.

В мае 2021 года синод УПЦ МП избрал его новым викарным епископом Горловской епархии.