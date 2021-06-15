Зеленский анонсировал еще несколько законопроектов против олигархов

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах - только первый из ряда законодательных инициатив по этому вопросу.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Я действительно уважаю большой бизнес и в принципе любой бизнес, потому что и сам 20 лет работал в бизнесе. Когда я занимался бизнесом, я никогда не просил поддержки государства. Если вы начинаете пользоваться государством и государственным бюджетом, влиять на чиновников, депутатов - это не рыночная экономика, это не справедливо. Из-за этих рычагов вы являетесь олигархом", - сказал Зеленский.

По его словам, государство настроено избавиться от олигархов, потому что это нужно для положительного имиджа Украины и хорошего бизнес-климата.

Первый шаг в этом направлении - создание реестра олигархов.

"У нас есть понятный план. Этот закон о деолигархизации - первый важный шаг, дальше будет еще несколько законодательных инициатив, они будут легче... Это как земельная реформа - десять законов приняли, но еще не все. Кадастры, реестры - многое надо сделать. Так же и здесь, будет еще пара законодательных инициатив, которые помогут избавиться олигархата", - сказал Зеленский.

По его мнению, признание бизнесмена олигархом будет клеймом. "Вы увидите отношение к людям, которые стали в Украине олигархом, за рубежом. Какие серьезные бизнес-институты будут с ними работать?" - сказал президент.

Он уверен в поддержке Верховной Радой этого законопроекта, но в крайнем случае готов к референдуму по вопросу олигархов.

"Но если вдруг так случится, что парламентарии захотят превратиться из законников в бизнесменов, то я буду ждать поддержки в обществе", - сказал он.

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5559 был внесен в Верховную Раду 2 июня.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в реестр олигархов точно попадут Петр Порошенко и Игорь Коломойский.

Оппозиционная партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект об олигархах направлен лично против ее лидера Петра Порошенко.