"Когда нам говорят: «давайте еще больше реформ», то у меня один вопрос: сколько еще?"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассчитывает, что НАТО предоставит Украине План действий по членству уже в 2022 году.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя итоги саммита в Брюсселе.

"Если не знать контекста, то вчерашняя декларация саммита НАТО в части Украины выглядит как ничего особенного - союзники просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года. Однако оценка декларации меняется из ничего особенного на нечто особенное, если учесть три элемента контекста", - заявил Кулеба .

Во-первых, по его словам, еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации.

"Мы ее буквально выгрызли в последний момент", - заявил Кулеба.

Во-вторых, в декларациях предыдущих саммитов НАТО в 2014, 2016 и 2018 годах члены альянса не упоминали о ПДЧ для Украины.

И в-третьих, Кулеба считает, что вчерашняя декларация - это "план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками".

"Поэтому если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году. Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят: «давайте еще больше реформ», то у меня один вопрос: сколько еще?", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что отдельные государства-члены НАТО используют реформы в Украине как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию.

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина снова начала говорить о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года действующий тогда президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.