Витренко собирается обжаловать в судебном порядке предписание НАПК о расторжении с ним контракта

Он считает это решение предвзятым и незаконным.

Витренко собирается обжаловать в судебном порядке предписание НАПК о расторжении с ним контракта
Фото: oligarh.media

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко считает предписание НАПК о незаконности его назначения предвзятым и будет обжаловать его в суде. Об этом говорится в заявлении НАК.

"Выводы Нацагентства свидетельствуют о типичном примере «избирательного правосудия» и предвзятого отношения", - считают в "Нафтогазе".

В НАПК свое решение аргументируют тем, что закон "О предотвращении коррупции" устанавливает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участия в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

В НАК заявили, что для применения этих ограничений обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта.

"Такие полномочия в отношении "Нафтогаза" у меня отсутствовали. Также добавлю, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом как исполняющий обязанности министра я не входил в состав Кабинета Министров, а соответственно и не голосовал при принятии решений Кабинетом Министров. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ", - ответил Витренко на предписание НАПК.

По его мнению, выводы НАПК "противоречат не только букве закона, но и его духу". По его словам, смысл ограничений, изложенных в законе "О предупреждении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды от этого юридического лица. В то же время в случае с Юрием Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган - Правительство Украины.

"Решение о моем назначении принял Кабмин, так что вообще абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня «отблагодарило» это лицо, взяв меня на работу", - отмечает Витренко.

В "Нафтогазе" также заявили, что в 2017-2020 гг. при назначении ответственных сотрудников министерств в правления и наблюдательные советы государственных энергетических и инфраструктурных компаний агентство не видело никаких рисков и нарушений.

Напомним, что в мае Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследовать возможный конфликт интересов при смене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" с Андрея Коболева на Юрия Витренко.

В начале мая независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" ответили на предложение Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава и заявили о конфликте интересов.

В документе отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с новым главой правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было осуществлено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".

15 февраля LB.ua из источников стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", возглавляемого Андреем Коболевым, и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, утвержденных правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручения главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

Несмотря на заявления Витренко, в марте глава правительства заявил, что острых оснований для увольнения Коболева не было. Однако уже 28 апреля правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на его место Витренко.



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