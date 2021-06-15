Руководство предприятия Минобороны во Львове разоблачили на получении "откатов"

Злоумышленники наносили государству ущерб на 0,5 млн гривен ежемесячно.

Руководство предприятия Минобороны во Львове разоблачили на получении "откатов"
Фото: ssu.gov.ua

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на 0,5 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры, без согласования регионального Фонда государственного имущества, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения 52 тыс. гривен неправомерной выгоды. Во время обысков по месту работы фигурантов обнаружили черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанным будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее начальник филиала "Военторгсервиса" попался на взятке $40 тысяч. Чиновника подозревают в получении денег за передачу недвижимости в Одессе. В СБУ заявили, что эта сумма была только первым траншем, а за 1 млн долларов США злоумышленник обещал незаконно передать высоколиквидный земельный участок в центре города в собственность региональных бизнес-структур.

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