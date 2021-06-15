Книгу журналиста Асеева о концлагере "Изоляция" издали на английском языке

Англоязычная версия называется "The torture camp on Рaradise street".

Книгу журналиста Асеева о концлагере "Изоляция" издали на английском языке
Фото: Стас Асєєв

Вышел английский перевод книги украинского журналиста и публициста Станислава Асеева "Светлый путь: история одного концлагеря".

Об этом он сообщил в фейсбуке.

В книге Асеев рассказал о своем двухлетнем пребывании в тайной тюрьме "Изоляция" в Донецке, которую боевики "ДНР" превратили в концентрационный лагерь. Книга впервые вышла в 2020 году в издательстве Старого Лева на двух языках - украинском и русском.

"Что ж, это случилось - и мы уже имеем тираж "Светлого Пути" на английском: 3 тыс. экземпляров для бесплатного распространения среди западных дипломатов с целью информирования об "Изоляции". Не устаю благодарить посольство Канады за такое важное дело. А также переводчиков и всю команду Издательства Старого Лева, которые в максимально сжатые сроки провели колоссальную работу", - написал Асеев.

Он также отметил, что англоязычная версия книги называется "The torture camp on Рaradise street".

"Относительно названия. Да, это оказалось проблемой - и не только в английском переводе (об этом чуть позже). "Улица Светлого Пути" оказалась абсолютно понятной на постсоветском пространстве - и совершенно непонятной для западного читателя, у которого не возникает ассоциаций с Лениным и дорогой в рай-коммунизм. Поэтому перевели максимально адаптивно к этим смыслам, чтобы сохранился контраст - "Лагерь пыток на Райской улице"", - пояснил журналист.

"В итоге посольство Канады сделало не только политический, но и личностный подарок: этот перевод поставил меня на шаг ближе к окончательному освобождению, когда тема" Изоляции "исчезнет из моей жизни. Потому что эти полтора года на свободе показали, что просто освободиться - иногда недостаточно, чтобы почувствовать себя по-настоящему свободным. Поэтому еще немного - и с этим, наконец, будет покончено", - добавил Асеев.

Напомним, Асеев жил в Донецке и после начала оккупации писал для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин. Летом 2017 года его задержали оккупанты, обвинив в работе на Службу безопасности Украины. В октябре 2019 года Асеева приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а через два месяца он вышел на свободу в рамках обмена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Украинка Яна Панфилова открыла специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную ВИЧУкраинка Яна Панфилова открыла специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную ВИЧ
Блок рекламы


Похожие новости
Две трети сериалов на украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсменДве трети сериалов на украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен
Образовательный комитет рекомендовал Раде разрешить иностранцам обучение в вузах на русском языкеОбразовательный комитет рекомендовал Раде разрешить иностранцам обучение в вузах на русском языке
Полицейскому объявили подозрение через год после нападения на журналиста КутеповаПолицейскому объявили подозрение через год после нападения на журналиста Кутепова
Депутаты "Слуги народа" предлагают пока не озвучивать фильмы на украинском языкеДепутаты "Слуги народа" предлагают пока не озвучивать фильмы на украинском языке
Суд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языкеСуд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языке
В Беларуси арестовали журналиста Deutsche Welle Павла Буракова
С 16 июля не менее 50% книг в магазинах должны быть на украинском языкеС 16 июля не менее 50% книг в магазинах должны быть на украинском языке
Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"
Участнику убийства журналиста Сергиенко во время Майдана сообщено новое подозрениеУчастнику убийства журналиста Сергиенко во время Майдана сообщено новое подозрение
В финал конкурса на пост главы НСЗУ прошел кандидат, устраивавший "тренинги" по противодействию журналистам в Институте сердца
Последние новости
Подгружаем последние новости