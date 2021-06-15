Книгу журналиста Асеева о концлагере "Изоляция" издали на английском языке

Вышел английский перевод книги украинского журналиста и публициста Станислава Асеева "Светлый путь: история одного концлагеря".

Об этом он сообщил в фейсбуке.

В книге Асеев рассказал о своем двухлетнем пребывании в тайной тюрьме "Изоляция" в Донецке, которую боевики "ДНР" превратили в концентрационный лагерь. Книга впервые вышла в 2020 году в издательстве Старого Лева на двух языках - украинском и русском.

"Что ж, это случилось - и мы уже имеем тираж "Светлого Пути" на английском: 3 тыс. экземпляров для бесплатного распространения среди западных дипломатов с целью информирования об "Изоляции". Не устаю благодарить посольство Канады за такое важное дело. А также переводчиков и всю команду Издательства Старого Лева, которые в максимально сжатые сроки провели колоссальную работу", - написал Асеев.

Он также отметил, что англоязычная версия книги называется "The torture camp on Рaradise street".

"Относительно названия. Да, это оказалось проблемой - и не только в английском переводе (об этом чуть позже). "Улица Светлого Пути" оказалась абсолютно понятной на постсоветском пространстве - и совершенно непонятной для западного читателя, у которого не возникает ассоциаций с Лениным и дорогой в рай-коммунизм. Поэтому перевели максимально адаптивно к этим смыслам, чтобы сохранился контраст - "Лагерь пыток на Райской улице"", - пояснил журналист.

"В итоге посольство Канады сделало не только политический, но и личностный подарок: этот перевод поставил меня на шаг ближе к окончательному освобождению, когда тема" Изоляции "исчезнет из моей жизни. Потому что эти полтора года на свободе показали, что просто освободиться - иногда недостаточно, чтобы почувствовать себя по-настоящему свободным. Поэтому еще немного - и с этим, наконец, будет покончено", - добавил Асеев.

Напомним, Асеев жил в Донецке и после начала оккупации писал для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин. Летом 2017 года его задержали оккупанты, обвинив в работе на Службу безопасности Украины. В октябре 2019 года Асеева приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а через два месяца он вышел на свободу в рамках обмена.