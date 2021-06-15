Вирастюк принял присягу в Раде под крики "Позор!"

Депутаты из "За будущее" заявили, что этот мандат был украден.

Представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк во вторник, 15 июня, принес присягу народного депутата в Верховной Раде.

"Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - зачитал он текст присяги под крики "Позор!" со стороны депутатов из группы "За будущее".

Группа считает, что мандат по праву должен принадлежать ее кандидату Александру Шевченко.

"Вы превзошли Партию регионов", - заявил с трибуны после Вирастюка один из лидеров "За будущее" Игорь Палица, обращаясь к "Слуге народа".

"Вы украли эту победу, вы обокрали народ Прикарпатья. Хочу вам, друзья мои, сказать, что народ Украины все помнит и все видит. И то, что у него забирают, он обязательно придет и вернет себе", - сказал Палица.

Напомним, что голосование в округе №87 произошло еще 28 марта.

После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что кандидаты Руслан Кошулинский, Василий Вирастюк и Александр Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Официальный подсчет голосов сопровождался судами, сменой главы окружкома, митингами и привлечением народных депутатов.

В конце концов 22 апреля ЦИК объявила Вирастюка победителем выборов с результатом 15 536 голосов. Шевченко, согласно этому протоколу, набрал 15 114 голосов, с поражением не согласился, и через некоторое время решение комиссии было отменено Верховным Судом.

19 апреля ЦИК составила второй протокол без учета результатов голосования на шести проблемных участках. В соответствии с ним на выборах победил Вирастюк, но уже с результатом 14 811 голосов против 13 942 у Шевченко.

Верховный Суд снова отменил это решение, но Большая палата Верховного Суда его восстановила.

Это позволило ЦИК 9 июня в конце концов зарегистрировать Вирастюка депутатом.

28 марта также состоялись довыборы в Верховную Раду в Донецкой области. Избранный там Андрей Аксенов также принимал присягу под крики "Ганьба!".