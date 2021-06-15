Глава НАПК вынес предписание об отмене контракта с Витренко как незаконного

Агентство также считает, что должно быть отменено распоряжение правительства о назначении.

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило нарушения законодательства при назначении Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз". В частности, нарушено требование закона "О предупреждении коррупции", предусматривающее, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения, сообщили на сайте НАПК. Витренко, как известно, до назначения главой правления НАК был и.о. министра энергетики.

"По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Поскольку во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений о деятельности НАК «Нафтогаз Украина»", - отметили в агентстве.

В частности:

12 января за подписью и. о. министра энергетики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики) направлено письмо относительно распоряжения Кабмина №50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающими передачу в сферу управления Министерства энергетики Украины пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины";

4 марта за подписью и. о. министра энергетики направлено письмо в Минэкономики, которым поданы предложения к проекту решения Правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа;

27 апреля Юрий Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабинета Министров Украины №370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

Эти предложения учтены в распоряжении №370-р - работа наблюдательного совета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращены досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрий Витренко назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины". В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года.

Глава НАПК Александр Новиков в предписании требует отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение Правительства №370-р, согласно которым Юрий Витренко избран и назначен главой правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт, а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного.

"Цель НАПК - обеспечить добропорядочность во всех властных структурах. Отрасль энергетики - одна из ключевых для развития Украины, и она не должна оставаться вне исполнения Закона Украины «О предотвращении коррупции»", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, что в мае Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследовать возможный конфликт интересов при смене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" с Андрея Коболева на Юрия Витренко.

В начале мая независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" ответили на предложение Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава и заявили о конфликте интересов.

В документе отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с новым главой правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было осуществлено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".

15 февраля LB.ua из источников стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", возглавляемого Андреем Коболевым, и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, утвержденных правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручения главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

Несмотря на заявления Витренко, в марте глава правительства заявил, что острых оснований для увольнения Коболева не было. Однако уже 28 апреля правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на его место Витренко.