Альянс продолжит сдерживать РоSSию, в том числе и в Черноморском регионе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в итоговой декларации саммита НАТО было много сигналов для РоSSийской Фодерации. По его словам, это - не только подтверждение будущего членства Украины в Альянсе и предоставление ПДЧ на этом пути.

Об этом Кулеба заявил в эфире Свобода слова на ICTV.

"Там сказано, что НАТО продолжит эффективно сдерживать РоSSию, в том числе и в Черноморском регионе, который сейчас является одним из ключевых", - отметил глава МИД .

"Главное препятствие предоставлению Украине ПДЧ уже сейчас - это нежелание со стороны Альянса посылать такой сигнал РФ . Стратегия дальнейшей интеграции Украины в НАТО состоит в том, чтобы работать со скептиками среди союзников, с теми странами, которые имеют какое-то искусственное беспокойство, параллельно продолжая путь евроатлантических трансформаций Украины в интересах людей", - добавил Кулеба.

Напомним, вчера, 14 июня, лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса, в котором отмечается, что Украина получит членство через ПДЧ. Они также призвали РоSSию отказаться от наращивания военной мощи и перестать ограничивать судоходство в частях Черного моря и препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам.