Рада приняла законопроект о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистии

Два законопроекта "налоговой амнистии" приняли на разных пленарных неделях.

Рада приняла законопроект о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистии
Фото: prioritet.org

Верховная Рада приняла президентские законопроекты так называемой налоговой амнистии (№5155 и №5153), предусматривающие проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

За законопроект №5153 проголосовали 243 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что физические лица, в том числе и самозанятые, могут подать единовременную добровольную декларацию с указанием своих активов, если эти активы были приобретены за счет доходов, подлежащих налогообложению, но из которых не были уплачены налоги и сборы. Обложить налогом можно те активы, которые были приобретены до 1 января 2021 года.

Источники происхождения своих активов в декларации указывать не нужно. Задекларировать можно валюту (кроме наличности), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся как в Украине, так и за рубежом. Подать декларацию можно только в электронном виде, лично или с нотариусом.

Сбор с однократного (специального) добровольного декларирования будет определяться по следующим ставкам:

- 5% по активам в Украине

- 7-9% относительно активов за рубежом

- 2,5% по ОВГЗ

Не будет облагаться налогом: квартира - до 120 кв. м .; дом - до 240 кв. м; техсооружения до 60 кв.м .; земучасток - в пределах норм бесплатной приватизации.

Нардеп "Слуги народа" Павел Фролов в блоге "Цензор.нет" объяснил, что при рассрочке на 3 года будут применяться ставки соответственно 6%, 11,5% и 3%. Под такое декларирование будут подпадать все, кроме политиков/чиновников/других госслужащих, которые с 1.01.2010 года выполняли публичные функции, и "подсанкционные" лица.

Не могут быть объектом декларирования:

  • активы, полученные в результате уголовных преступлений, кроме полученных от уклонения от уплаты налогов/сборов или нарушений валютного законодательства
  • активы лиц, в отношении которых открыто производство по легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, использованию средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и других психотропных веществ и по коррупционным статьям.

Государство гарантирует освобождение в случае уплаты в полном объеме суммы сбора по единовременному добровольному декларированию ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства и от обязанности начисления и уплаты налогов и сборов в отношении доходов, которые стали источником получения активов, указанных таким декларантом в одноразовой декларации.

Законопроект №5155 предусматривает освобождение от ответственности добровольных декларантов за нарушение законодательных актов относительно валюты и валютных операций. Он был принят на заседании 3 июня.

Напомним, что идея представления добровольной "нулевой" декларации возникала и при предыдущей власти.

В феврале 2021 года Владимир Зеленский зарегистрировал в парламент пакет налоговых документов, в том числе и законопроект о добровольной декларации. В первом чтении закон одобрили в марта этого года.

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