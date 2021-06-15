?Дела Майдана: суд не закрыл дело обвиняемого в похищении Луценко и Вербицкого

Суд не стал закрывать дело Александра Медведя, обвиняемого в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщают "Грати" со ссылкой на "Адвокатскую совещательную группу", которая представляет интересы потерпевших по делам Майдана.

Отмечается, что прокуратура переквалифицировала обвинение. Медведю теперь инкриминируют совершение тяжкого преступления - похищение человека организованной группой, которое привело к тяжелым последствиям - ч.3 ст.146 Уголовного кодекса.

До этого ему ставили преступление средней тяжести - незаконное лишение свободы двух или более людей из корыстных побуждений по предварительному сговору или способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего - ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса.

Напомним, 31 мая адвокат Медведя Ольга Миролюбова попыталась закрыть дело, мотивируя свое ходатайство истечением сроков давности по предъявленным обвинениям - 5 лет. Однако, учитывая новую квалификацию, по которой срок давности увеличился до 10 лет, судья Лидия Щебуняева ей отказала.

В апреле Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве Вербицкого и похищении и избиении Луценко приговорили к 9 годам лишения свободы.